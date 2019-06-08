Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, передает ТАСС.

Журналист был задержан днем 6 июня. СМИ со ссылкой на источники рассказывают о заказном характере дела. Ранее гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что накануне благодаря журналистским расследованиям Голунова были отменены тендеры на сумму около 6 млрд рублей. За две недели до задержания в адрес журналиста начали поступать угрозы.

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Общество Журналист Иван Голунов дал первое интервью после задержания

Отмечается, что следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК России ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере").

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше пяти граммов.

Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции, как рассказал сам Голунов, весьма странно проводили обыск в квартире – сразу прошли в комнату, один скрылся из виду в районе шкафа, а после вышел с наркотиками и специальными весами, как будто знал "где искать". После на сайте МВД были опубликованы фото "из квартиры" Голунова, однако после – под давлением сообщества, утверждавшего о фальсификации фотографий, – ведомство выступило с заявлением, что фотографии наркотиков не имеют отношения к Голунову, кроме одной.

Ранее журналист в своем первом интервью после задержания рассказал о том, как его несколько раз ударили сотрудники полиции.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на правозащитника Павла Чикова, журналисту в субботу днем, 8 июня, стало плохо в изоляторе временного содержания. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у Голунова перелом ребер, а также сотрясение головного мозга и гематому. Однако, как пишет "Газета.ru", медики не могут забрать журналиста, поскольку следователь не разрешает.

У здания Никулинского суда в Москве, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения журналисту, полиция задержала трех человек, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что в полицию забрали двоих журналистов и одну активистку – всех за незапрещенные законом одиночные пикеты.