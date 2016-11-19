Журналисты кремлевского пула застряли в Лиссабоне из-за поломки самолета

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Журналисты кремлевского пула, летевшие в Перу для освещения саммита АТЭС, застряли в Лиссабоне из-за неисправности самолета. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Поломку воздушного судна нашли в Лиссабоне, там самолет произвел посадку для дозаправки.

По последней информации, вылет журналистов кремлевского пула назначен на 18.00 (мск) 19 ноября. Как пишет издание, часть делегации пересела на резервный борт, в том числе личная пресса президента РФ.