Журналисты кремлевского пула застряли в Лиссабоне из-за поломки самолета
Журналисты летели в Перу, чтобы освещать саммит АТЭС
19 ноября 2016, 11:01
Фото: pixabay.com
Журналисты кремлевского пула, летевшие в Перу для освещения саммита АТЭС, застряли в Лиссабоне из-за неисправности самолета. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Поломку воздушного судна нашли в Лиссабоне, там самолет произвел посадку для дозаправки.
По последней информации, вылет журналистов кремлевского пула назначен на 18.00 (мск) 19 ноября. Как пишет издание, часть делегации пересела на резервный борт, в том числе личная пресса президента РФ.
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