Жуткие 10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 15 декабря

Улучшиться ситуация должна лишь к 20:00

15 декабря 2022, 18:21, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Серьёзные заторы сковали дороги Барнаула вечером 15 декабря. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», на 18:00 сложность дорожной ситуации оценивается в 10 баллов. Положение дел ощутимо улучшится только к 20:00.

Сейчас пробки есть на всех центральных проспектах, улице Молодёжной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева, на Цеховой, а также на «объездом» пути — Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также затруднён проезд и в спальной части города — на Балтийской, Власихинской, Попова, Малахова.

Напомним, что ежедневно Барнаул стоит в многокилометровых заторах. Пробки 8-10 баллов сковывают город даже в выходные, а с дальнейшим развитием застройки в новых кварталах ситуация может стать ещё хуже. Чтобы решить проблему, Союз строителей Алтайского края предложил построить развязку и путепровод на ул. Попова, а также новую 11-километровую дорогу. По их прогнозам, это, в частности, позволит увести грузовой транспорт из промзоны в обход загруженных магистралей. Насколько эта идея жизнеспособна и какие решения могли бы повлиять на дорожный коллапс в краевой столице, amic.ru рассказал заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергей Павлов.