Жуткие кадры с камер видеонаблюдения из детских комнат

Когда присмотр за ребёнком превращается в хоррор

13 мая 2022, 06:21, Екатерина Смолихина

С помощью камер ночного видения, которые устанавливают заботливые родители в комнатах своих маленьких детей, даже самые безобидные малыши могут стать настоящими героями ужасов.

Неосознанное поведение и бодрствование ночью чад заставляет мам и пап изрядно понервничать.

С пятницей, 13-м!

На видео мать пытается выйти из комнаты, где только что уснул сын.

Коты и дети, которые решили, что они спрятались

Коты и дети, которые решили, что они спрятались

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