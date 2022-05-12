Жуткие кадры с камер видеонаблюдения из детских комнат
Когда присмотр за ребёнком превращается в хоррор
13 мая 2022, 06:21, Екатерина Смолихина
С помощью камер ночного видения, которые устанавливают заботливые родители в комнатах своих маленьких детей, даже самые безобидные малыши могут стать настоящими героями ужасов.
Неосознанное поведение и бодрствование ночью чад заставляет мам и пап изрядно понервничать.
С пятницей, 13-м!
На видео мать пытается выйти из комнаты, где только что уснул сын.
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