Жуткие кадры с камер видеонаблюдения из детских комнат

С помощью камер ночного видения, которые устанавливают заботливые родители в комнатах своих маленьких детей, даже самые безобидные малыши могут стать настоящими героями ужасов.

Неосознанное поведение и бодрствование ночью чад заставляет мам и пап изрядно понервничать.

С пятницей, 13-м!

На видео мать пытается выйти из комнаты, где только что уснул сын.