Знакомые рассказали причины ссор расчлененного рэпера Картрайта и его жены, уроженки Барнаула

Знакомые рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которые выступили свидетелями по делу о его убийстве, предположительно, уроженкой Барнаула Марией Кохал, назвали причины ссор между супругами. Как пишет РЕН ТВ, с их слов Кохал не выпускала музыканта из дома в разгар пандемии коронавируса и устраивала «комендантский час».

Один из друзей рэпера, Виталий, рассказал, что Кохал месяцами не выпускала Александра из квартиры, опасаясь заражения коронавирусом. Во время встреч с ним он «выглядел подавленным» и признавался, что желает вернуться домой на Украину.

Другой товарищ, Алексей, подчеркнул, что последний раз видел Картрайта в конце июля 2020 года. С его слов, пара постоянно ссорилась, а жена серьёзно контролировала рэпера и критиковала его за поздние возвращения с концертов.

Чтобы заставить приходить рэпера раньше, Кохал устраивала своего рода «комендантский час». Женщина забрала ключи у мужа, чтобы не давать ему попадать домой, из-за чего ему приходилось ночевать у друзей.

Новости

Прочее Суд отпустил уроженку Барнаула, обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта

Напомним, расчленённое тело рэпера нашли в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки. Однако вскоре стало известно, что в организме исполнителя не было наркотиков. В СК позднее сообщили, что вдова рэпера заранее планировала убийство из-за его измен и планов уйти из семьи.