Знаковое событие. Какое будущее у премии «Народный знак качества»?

Премию «Народный знак качества», которую вручают алтайским компаниям по результатам интернет-голосования, ждет хорошее будущее и она должна развиваться. Так считают алтайские и барнаульские чиновники и депутаты. Своим мнением о премии они поделились с корреспондентом amic.ru.

«Без признания ничего не будет»

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что ей хочется, чтобы у премии было светлое будущее, ведь премия дает компаниям народное признание, которое необходимо каждому предпринимателю.

«Без признания, конечно, ничего не будет. Самая лучшая реклама — когда кто-то посоветовал какое-то место. Мне нравится, что каждый здесь может принять участие. Мы часто требуем качества. И надо нам самим, жителям Барнаула, быть активнее. Давайте участвовать, давайте определять лучшего в голосовании, тогда предприниматели будут понимать значимость народного признания. Сегодня для Барнаула развитие среднего и малого предпринимательства очень важно. Мы надеемся, что в числе победителей будут барнаульские компании, и они будут признаны», — подчеркнула Буевич.

Депутат АКЗС Ирина Солнцева верит, что премия способна «вырасти во что-то большее». По ее словам, уже сейчас это мероприятие высокого уровня и по-настоящему знаковое событие для алтайского бизнеса, однако в будущем оно может стать более масштабным. Вес премии придает то, что победителя выбирает народ, то есть клиенты, а их мнение всегда важно и является показателем качества для любой компании, объясняет Солнцева.

Галина Буевич (справа)/ Фото: Екатерина Смолихина

«Все зависит от организаторов»

Но можно и незначительно изменить формат премии, считает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

«Может быть, впоследствии можно смешать сценарий с выбором народа и жюри. Например, выбирает народ, а затем дополнительные баллы выставляют члены жюри. Потому что обычные люди и эксперты смотрят на все разными глазами, иногда зрительская оценка зависит не от качества, а от рекламы бренда. Эксперты могут выставлять свои баллы, а жители свои», — отметила Безрукова.

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края, премия уже смогла стать важной оценкой и показателем качества для бизнесменов. Теперь же «все зависит от организаторов».

Напомним, что награждение победителей премии «Народный знак качества» идет 16 ноября в барнаульском Театре Драмы. Награды получают победители в 23 номинациях, 18 из них уже известны. Люди на сайте «Народного знака качества» выбирали лучшую медицинскую клинику, застройщика, торговую сеть, ТРЦ, курорт, ресторан, фастфуд, автосалон, спортивный клуб, турфирму года и других лучших представителей различных сфер бизнеса. Голосование завершилось 7 ноября.

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Народный знак качества Стало известно, какие компании Алтайского края получат премию «Народный знак качества»