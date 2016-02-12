Знаменитый храм Солнца в Индии пришлось закрыть из-за атак пчел

Одна из национальных индийских достопримечательностей – храм Солнца в городе Конарак на юге страны – на несколько дней была закрыта из-за регулярных нападений пчел на туристов.

Как сообщает "ТурПром", все началось в понедельник, 8 февраля, когда в результате пчелиной атаки пострадало более 25 путешественников, среди которых были и туристы из других стран. Ранним утром следующего дня ситуация повторилась: как только за входными билетами в храм образовалась внушительная очередь, пчелиный рой снова атаковал путешественников. "Началась паника, многих покусали пчелы. В связи с этим нам пришлось временно приостановить продажу билетов", – рассказал представитель храма Солнца.