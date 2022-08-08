Зуб мамонтёнка, челюсть лошади и таз бизона нашли в Алтайском крае

Отряд «Караван» рассказал о новых находках во время экспедиции в Целинный район Алтайского края, пишет «Алтайская правда».

«Съездили в одно примечательное место — слияние реки Ангуреп и Чумыша, которое находится у села Локоть. Пляжи Чумыша продолжают радовать нас находками костей древних вымерших животных. Из интересного в этот раз можно отметить тазовые кости бизона, челюсть лошади и самое крутое — зуб мамонтёнка», — отметил руководитель отряда Александр Скачко.

Он подчеркнул, что на место слияния рек каждую пятницу при хорошей погоде приезжают отдохнуть люди, причём, что удивительно, не жители Алтайского края, а Кемеровской области. Приезжают с палатками и на все выходные.