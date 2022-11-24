Звезда фильмов «Любовь в большом городе» приехал отдохнуть на алтайский горнолыжный курорт

Звезда фильмов «Любовь в большом городе» Алексей Чадов приехал отдохнуть на алтайский горнолыжный курорт «Манжерок». Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок!» Кто помнит такую песню?" — написал Чадов на своей странице.

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Культура Тараканы и падение с 40 метров. Актёр Алексей Чадов поделился фото со съёмок на Алтае

Напомним, что в конце октября на Алтае начали снимать «Фактор страха», в котором участвовал Алексей Чадов. Судя по фото, в передаче также участвовали рэпер ST, его жена Ассоль, кавээнщица Елена Борщёва, бывшие резиденты Comedy Club Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, а также наша алтайская знаменитость — шоумен Дмитрий Пухляш Красилов.