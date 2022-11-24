Звезда фильмов «Любовь в большом городе» приехал отдохнуть на алтайский горнолыжный курорт
Ранее он участвовал там в съёмках проекта «Фактор страха»
24 ноября 2022, 17:59
Звезда фильмов «Любовь в большом городе» Алексей Чадов приехал отдохнуть на алтайский горнолыжный курорт «Манжерок». Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
«Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок!» Кто помнит такую песню?" — написал Чадов на своей странице.
Напомним, что в конце октября на Алтае начали снимать «Фактор страха», в котором участвовал Алексей Чадов. Судя по фото, в передаче также участвовали рэпер ST, его жена Ассоль, кавээнщица Елена Борщёва, бывшие резиденты Comedy Club Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, а также наша алтайская знаменитость — шоумен Дмитрий Пухляш Красилов.
Комментарии
Новости партнеров