"Звездный дождь" увидят жители Земли в ночь на 5 января

Жители планеты Земля в ночь с 4 на 5 января смогут увидеть одной из самых красивых зрелищ - "звездный дождь", пишет "Российская газета".

Отмечается, что небесное шоу можно будет наблюдать почти до рассвета 5 января. Лучше всего смотреть на "звездный дождь" за городом, поскольку в больших населенных пунктах электрическое освещение портит весь эффект. Газета уточняет, что данное небесное явление вызовет поток метеоритных частиц под названием Квадрантиды. Их можно будет разглядеть невооруженным глазом.

Также в январе будут и другие космические явления. Так, 7 января Венера и Сатурн почти сольются в одну точку. 17 числа рядом с Землей пролетит комета Каталина, а 31 земляне увидят парад планет: в один ряд встанут Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и спутник голубой планеты - Луна.

Квадрантиды - метеорный поток, который проходит ежегодно в начале января. За один час можно увидеть от 50 до 200 сгорающих в атмосфере метеоров.