Звёзды снимаются в фантастическом сериале об Алтае

Российские актёры Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимутся в фантастическом сериале на Алтае. Как сообщает «КиноТВ», рабочее название шоу — «Проект „Прометей“», его постановщиком выступает Максим Свешников.

Сюжет сосредоточится вокруг журналистки, которая становится во главе расследования, связанного с пропажей 20 лет назад самолёта, внезапно обнаруженного на Алтае.

«Самолёт цел, пассажиров нет, а чай пилота ещё горячий», — поделились продюсеры проекта.

Примерной даты релиза шоу пока нет. Не уточняется также, в каком именно из двух Алтаев будут разворачиваться события грядущего сериала.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах покажут легендарные советские мультфильмы.