Звёзды снимаются в фантастическом сериале об Алтае
Примерной даты релиза шоу пока нет
17 мая 2022, 09:25, Никита Черников
Российские актёры Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимутся в фантастическом сериале на Алтае. Как сообщает «КиноТВ», рабочее название шоу — «Проект „Прометей“», его постановщиком выступает Максим Свешников.
Сюжет сосредоточится вокруг журналистки, которая становится во главе расследования, связанного с пропажей 20 лет назад самолёта, внезапно обнаруженного на Алтае.
«Самолёт цел, пассажиров нет, а чай пилота ещё горячий», — поделились продюсеры проекта.
Примерной даты релиза шоу пока нет. Не уточняется также, в каком именно из двух Алтаев будут разворачиваться события грядущего сериала.
Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах покажут легендарные советские мультфильмы.
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