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Очень странный год. Лучшие фотографии из жизни Барнаула в 2022-м

Самые главные события 2022-го года в фотографиях amic.ru

02 января 2023, 12:12, Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мы все думали, что коронавирусные 2020-й и 2021-й — это самые странные годы, которые довелось пережить нашему поколению. Но 2022-й принёс нам другие потрясения. И это касалось не только политических событий, которые всколыхнули весь мир. В Барнауле случались свои катаклизмы, радости и просто жизнь. Редакция amic.ru предлагает вспомнить 2022-й через призму снимков нашего фотокорреспондента Екатерины Смолихиной.

Комментарии 4

  • Патриотические акции впечатляют. Девочка с российским флагом на щеке впечатляет. Много, кто за Россию. Но мобилизация расстраивает. Это сантехник может начать неправильно, потом сказать, ой, ошибся, извините. Даже врач так не может
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а флаги возле школ только месяц поднимали, а потом перестали
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а флаги возле школ только месяц поднимали, а потом перестали -- может с последними решениями, которые не все поддержали, связано
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А знаете какой фотографии быть не может. Это больше 10 рабочих одновременно на строительстве моста
    02 января, Гость   Ответить
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