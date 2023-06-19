Педофилов в Белоруссии будут лечить через химическую кастрацию

В Уголовном кодексе страны будет предусмотрено принудительное лечение

19 июня 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Белоруссии хотят лечить педофилов при помощи химической кастрации. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

В ведомстве заявили, что согласно новому алгоритму педофилов ждет не только наказание, но и принудительное лечение. Одним из методов лечения предлагают сделать химическую кастрацию.

Также Александр Лукашенко поддержал введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект о химической кастрации педофилов в России.