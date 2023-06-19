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Педофилов в Белоруссии будут лечить через химическую кастрацию

В Уголовном кодексе страны будет предусмотрено принудительное лечение

19 июня 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Белоруссии хотят лечить педофилов при помощи химической кастрации. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

В ведомстве заявили, что согласно новому алгоритму педофилов ждет не только наказание, но и принудительное лечение. Одним из методов лечения предлагают сделать химическую кастрацию.

Также Александр Лукашенко поддержал введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. 

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект о химической кастрации педофилов в России.

Комментарии 4

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Олег

23:42:18 19-06-2023

Есть данные, что не эффективно. Но интересно посмотреть. Хотя вероятно маньяков понаделают.

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Гость

01:26:28 20-06-2023

А чё с остальными преступниками делать ? От осинки не родятся апельсинки

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Гость

09:28:01 20-06-2023

Насилие - это не столько про секс, сколько про власть. Мозги им тоже кастрируют? Не сможет изнасиловать, сотворит еще что-нибудь.

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Гость

09:50:19 20-06-2023

Лечить?

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