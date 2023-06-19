Педофилов в Белоруссии будут лечить через химическую кастрацию
В Уголовном кодексе страны будет предусмотрено принудительное лечение
19 июня 2023, 22:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Белоруссии хотят лечить педофилов при помощи химической кастрации. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.
В ведомстве заявили, что согласно новому алгоритму педофилов ждет не только наказание, но и принудительное лечение. Одним из методов лечения предлагают сделать химическую кастрацию.
Также Александр Лукашенко поддержал введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект о химической кастрации педофилов в России.
23:42:18 19-06-2023
Есть данные, что не эффективно. Но интересно посмотреть. Хотя вероятно маньяков понаделают.
01:26:28 20-06-2023
А чё с остальными преступниками делать ? От осинки не родятся апельсинки
09:28:01 20-06-2023
Насилие - это не столько про секс, сколько про власть. Мозги им тоже кастрируют? Не сможет изнасиловать, сотворит еще что-нибудь.
09:50:19 20-06-2023
Лечить?