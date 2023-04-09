Песков назвал подход Запада к Минским соглашением игрой в наперстки

По его словам, это усугубило ситуацию

09 апреля 2023, 18:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил подход западных стан к Минским соглашениям с игрой в напёрстки. Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", – сказал Песков.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время".

