Песков: военные РФ при планировании СВО учтут заявление о контрнаступлении ВСУ

Ранее Блинкен заявил, что атака ВСУ может начаться в ближайшие недели

07 апреля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные при планировании проведения специальной военной операции учитывают всю информацию, в том числе заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели.

"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных", – сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле словами Блинкена.Он добавил, что ВС РФ отслеживают всю информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции.