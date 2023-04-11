Песков: законопроект о едином реестре военнообязанных не связан с мобилизацией

В Кремле нет ощущения, что столь оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне специальной военной операции может вызвать панику и новую волну эмиграции

11 апреля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учётом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учёта", – подчеркнул он.

Песков отметил, что речь о цифровизации в этой сфере зашла после того, как появились проблемы на начальном этапе специальной военной операции. Вместе с тем в Кремле нет ощущения, что столь оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне специальной военной операции может вызвать панику и новую волну эмиграции.

Напомним, что 11 апреля Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Документ также предусматривает направление повесток призывникам в электронном виде.