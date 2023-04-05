Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России
По его словам, это событие не вносит стабильности в отношения в Европе
05 апреля 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление Финляндии в НАТО. Его слова передаёт РИА Новости.
"Безусловно, это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Это создаёт для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности", – сказал Песков.
Он добавил, что пока конкретные шаги, которые будет принимать Россия, озвучивать рано.
Ранее стало известно, что Финляндия стала 31-й страной – членом НАТО.
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