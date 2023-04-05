Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление Финляндии в НАТО. Его слова передаёт РИА Новости.

"Безусловно, это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Это создаёт для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности", – сказал Песков.