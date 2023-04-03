Песков заявил, что за убийством Татарского может стоять Киев

Президента России Владимира Путина незамедлительно проинформировали по факту происшествия

03 апреля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство военкора Владлена Татарского, "естественно, является терактом". Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас идёт активная фаза следствия – предпринимаются "достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых".

"Давайте в любом случае наберёмся терпения и дождёмся заявлений наших спецслужб, которые работают там. Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта, а, естественно, это является терактом", – подчеркнул он.

Президента России Владимира Путина незамедлительно проинформировали по факту происшествия, заметил Песков. Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, может ли Татарский посмертно удостоиться награды от главы государства.

По словам пресс-секретаря президента, вполне возможно, что за убийством военкора Татарского стоит Киев. Он поддерживает террор и стоит за убийствами людей, поэтому проводится СВО.