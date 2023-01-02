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Хорошее предложение.
Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России
20 часов назад
Правильно сделали.
Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
18 часов назад
А как называются люди, незаконно, да ещё и с оружием находящиеся на територии чужого государства?
Минобороны РФ: 63 военных погибли после удара по Макеевке
02 января 2023, 21:01
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Цена проезда вырастет на три рубля с 1 февраля в транспорте Новоалтайска
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Здоровье
Экология
Авто
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Спорт
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Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире