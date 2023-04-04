По югу до +15. О погоде в Алтайском крае 4 апреля

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица

04 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае днём 4 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по югу воздух прогреется до +15 градусов.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +7 до +9 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.