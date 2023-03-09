Под завалами находятся жильцы взорвавшегося из-за газа дома в Чите

Спасатели после объявления минутной тишины услышали голоса между этажами

09 марта 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: t.me/zabmchs

В Чите несколько человек заблокированы между этажами в жилом доме, где взорвался бытовой газ, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажами были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей", – рассказали в ведомстве.

На настоящий момент спасено 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавших увозят в медучреждения города.

Для ликвидации последствий ЧП задействованы 182 человека и 36 единиц техники.

Напомним, инцидент случился утром 9 марта в городском посёлке Антипиха. Бытовой газ взорвался в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение балконов ближайших квартир.