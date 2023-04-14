Медведев: Польша точна исчезнет, если между Россией и НАТО начнется война

По мнению экс-президента, Варшава точно в таком конфликте победителем не станет

14 апреля 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша, будучи форпостом НАТО в Европе, точно исчезнет, если между Россией и Североатлантическим альянсом начнется война. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев комментируя высказывания польского премьера Матеуша Моравецкого, заявившего, что он не слишком беспокоится, что удары Украины по территории России могут привести к прямому столкновению РФ и НАТО.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, страна наверняка исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром", - заметил Медведев.

Как сообщает ТАСС, бывший российский президент написал свой твит не только на английском языке, но и снабдил его польским переводом. До этого он продублировал на немецком языке ограниченный к показу в Германии и Польше пост об исчезновении Украины.