Подростки пытались поджечь женщину с помощью зажигалки и дезодоранта
Потерпевшая обратилась в полицию
10 апреля 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр из видео: "АСТ-54"
В посёлке Краснообске Новосибирской области подростки пытались поджечь местную жительницу, сообщает "АСТ-54".
Вечером 8 апреля женщина заметила возле магазина двух хулиганов, которые брызгали в прохожих дезодорантом. Она сделала им замечание, а вскоре возле другого магазина парни подкараулили её: начали угрожать, а потом с помощью дезодоранта и зажигалки направили огонь в лицо ей и её младшему брату. При попытке снять их на камеру "начали кидаться с кулаками", пояснила женщина.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранителю устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.
09:48:00 10-04-2023
Ну вот, сначала диточки вершат самосуд над бездомными животными с вашего одобрения, а потом и над вами, ""граждане и гражданки"...
09:52:01 10-04-2023
Женщина оказалась негорючей
10:49:37 10-04-2023
Гость (09:52:01 10-04-2023) Женщина оказалась негорючей... Ты дебил? Или это юмор такой?
10:49:20 10-04-2023
таких кретинов нужно изолировать от нормальных людей