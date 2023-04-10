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Подростки пытались поджечь женщину с помощью зажигалки и дезодоранта

Потерпевшая обратилась в полицию

10 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "АСТ-54"
Кадр из видео: "АСТ-54"

В посёлке Краснообске Новосибирской области подростки пытались поджечь местную жительницу, сообщает "АСТ-54".

Вечером 8 апреля женщина заметила возле магазина двух хулиганов, которые брызгали в прохожих дезодорантом. Она сделала им замечание, а вскоре возле другого магазина парни подкараулили её: начали угрожать, а потом с помощью дезодоранта и зажигалки направили огонь в лицо ей и её младшему брату. При попытке снять их на камеру "начали кидаться с кулаками", пояснила женщина.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранителю устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Комментарии 4

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Гость

09:48:00 10-04-2023

Ну вот, сначала диточки вершат самосуд над бездомными животными с вашего одобрения, а потом и над вами, ""граждане и гражданки"...

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Гость

09:52:01 10-04-2023

Женщина оказалась негорючей

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Гость

10:49:37 10-04-2023

Гость (09:52:01 10-04-2023) Женщина оказалась негорючей... Ты дебил? Или это юмор такой?

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Гость

10:49:20 10-04-2023

таких кретинов нужно изолировать от нормальных людей

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