Подростки пытались поджечь женщину с помощью зажигалки и дезодоранта

Потерпевшая обратилась в полицию

10 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "АСТ-54"

В посёлке Краснообске Новосибирской области подростки пытались поджечь местную жительницу, сообщает "АСТ-54".

Вечером 8 апреля женщина заметила возле магазина двух хулиганов, которые брызгали в прохожих дезодорантом. Она сделала им замечание, а вскоре возле другого магазина парни подкараулили её: начали угрожать, а потом с помощью дезодоранта и зажигалки направили огонь в лицо ей и её младшему брату. При попытке снять их на камеру "начали кидаться с кулаками", пояснила женщина.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранителю устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.