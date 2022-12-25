До -7 и слабая метель. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 25 декабря

Местами по региону ожидается порывистый ветер

25 декабря 2022, 06:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Днём в воскресенье, 25 декабря, в Алтайском крае температура воздуха составит -7...-12 градусов, в Барнауле термометры покажут -7...-9 градусов.

Также выпадет небольшой снег, местами по региону будет слабая метель.

Ветер подует юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, передают в региональном Гидрометцентре.