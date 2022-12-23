Легкие морозы. О погоде в Алтайском крае 23 декабря

День пройдёт преимущественно без осадков, однако в восточных районах ожидается небольшой снег

23 декабря 2022, 06:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днём 23 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет теплее — до -10...-15 градусов.

День пройдёт преимущественно без осадков, однако в восточных районах ожидается небольшой снег. В утренние часы местами образуется изморозь. Ветер юго-западный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от -16 до -18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.