Местами до -1. О погоде в Алтайском крае 28 декабря
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с
28 декабря 2022, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами в предгорьях ожидается существенное потепление — до -1 градуса.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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