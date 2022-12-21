Местами до +2 и метели. О погоде в Алтайском крае 21 декабря

В конце дня по северо-западу местами небольшой снег, метели

21 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: Алтайский природный заповедник

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае днём 21 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами в предгорьях потеплеет до +2 градусов.

В конце дня по северо-западу местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.