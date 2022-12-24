Метели и до -12. О погоде в Алтайском крае 24 декабря

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с

24 декабря 2022, 06:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днём 24 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части территории региона выпадет небольшой снег, местами пройдут метели.

В утренние часы местами в предгорьях изморозь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -9 до -11 градусов. Во второй половине дня небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.