На Алтае резко изменится погода 22 декабря: похолодание и ветер под 100 км/ч

Днём, как и ночью, будет порывистый ветер, снег и метели

21 декабря 2022, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Метели и похолодание ожидаются в Алтайском крае в четверг, 22 декабря, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью в крае будет -7...-12 градусов, по западу — до -20.

«Умеренный снег, метели. На дорогах снежные заносы. Ветер западный, 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с, по югу и востоку порывы 25-28 м/с», — говорится в сообщении.

Днём, как и ночью, будет порывистый ветер, снег и метели. В течение дня ожидается похолодание. Уже 23 декабря температура опустится до -21 градуса.

В Барнауле 22 декабря днём будет -7...-9 градусов, небольшой снег, метель, ветер 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с.