В утренние часы местами изморозь

29 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -9 до -14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях будет теплее — от -3 до -8 градусов.

Преимущественно без осадков, по югу края небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -12 до -14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.