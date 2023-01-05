Снежно, ветрено и скользко. О погоде в Алтайском крае 5 января

Аномальную «оттепель» сменила непогода

05 января 2023, 06:04, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Непогода, которая пришла в Алтайский край, продолжит бушевать и весь день 5 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. По данным синоптиков, нас ждут мокрый снег, сильные порывы ветра и гололёд.

При этом в крае будет достаточно тепло. Так, днём температура воздуха составит 0...-5 градусов, а по югу местами и до +5. В течение дня в регионе будет идти небольшой, местами умеренный снег, а на юге — мокрый. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, но местами порывы будут достигать 17 м/с, а по югу — 19-24 м/с. Как итог, в Алтайском крае 5 января будут метели, гололёдные явления и сильная гололедица на дорогах.

Похожая погодная обстановка ожидается и в Барнауле. Воздух прогреется до 0...-2 градусов. Временами будет идти снег, а во второй половине дня — мокрый снег. Как и по всему региону, в краевой столице на дорогах будет сильная гололедица. Ветер, по данным ЦГМС, будет дуть в с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Как сообщает Гидрометцентр, неблагоприятные погодные условия в Алтайском крае продлятся как минимум до ночи 7 января.