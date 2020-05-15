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Комментарии в эфире
Вы думаете, США может рисковать своими жизнями из-за нестерпимой любви к Украине?---- При чем здесь Украина? Они своими жизнями рисковать не будут.
Россия заявила о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине
23 часа назад
"Вы понимаете, что вы в споре - cerebrus coiterus?" Полностью с Вами согласен. Однако не думаю, что оппонирующее животное способно понять латынь. Его уровень- любимое им изделие№2...
Путин заявил, что войска США в Германии остаются оккупационными
22 часа назад
Вот так и лепят предателей и изменников. Это вторая и самая крутая стадия измены. Первая начальная это выступление спортсменов не под флагом своей страны. Главное возмущает тот факт что к этому приложила руку и власть открыв дорогу к изменничеству последней предлагаемой стадии осуждения публично своей страны и ее политики.
МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, которые не поддержали СВО
11 часов назад
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Рубцовчанку, которая сожгла своего любовника в его же машине, отдали под суд
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Происшествия
Бизнес
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Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире