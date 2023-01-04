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Почти год работ и уже грунт проверяют. Китайцам такие темпы и не снились. Главное как говорил мэр "Барнаульцы с большим пониманием относятся к ситуации"
В Барнауле начали проверку грунта на прочность в месте реконструкции моста на Новом рынке
12 часов назад
Гость, до 65
Проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода оценил депутат Госдумы
04 января 2023, 21:01
А ведь ничего не мешало ему стать футболистом. Жаль, что не сложилось.
Хотел быть футболистом, а стал губернатором. Лев Коршунов о том, почему не хочет возвращения 90-х
16 часов назад
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Такой день. Метели, метели и ещё много раз метели в Алтайском крае
2 часа назад
Проезд в транспорте для российских школьников зимой могут сделать бесплатным
3 часа назад
Началась продажа билетов на новый авиарейс из Барнаула в Омск
4 часа назад
Мэр Барнаула проверил, как службы жизнеобеспечения города справляются с работой на январских праздниках
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«Дают мешки из-под продуктов». Бийские медики скорой помощи пожаловались, что люди не пускают их домой без бахил
6 часов назад
Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили ещё на сутки
6 часов назад
Движение по федеральной трассе А-322 в Алтайском крае вновь открыли
7 часов назад
На закрытой для большегрузов федеральной трассе в Алтайском крае ветром «сложило» фуру
7 часов назад
Массовая авария произошла на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае
7 часов назад
Стало известно, какими будут штрафы для нарушителей на электросамокатах с 1 марта 2023 года
8 часов назад
В Барнауле задержали иностранного гостя, которого подозревают в сбыте героина
9 часов назад
Новосибирский бродяга поселился в квартире мёртвого пенсионера и жил с ним, пока труп не обнаружили соседи
9 часов назад
С улиц Барнаула за ночь 5 января вывезли почти шесть тысяч «кубов» снега
9 часов назад
Из-за плохой погоды в Алтайском крае отменили несколько автобусных рейсов
10 часов назад
В ДТП на алтайской трассе столкнулись «легковушка» и грузовик
11 часов назад
Бураноул. Фоторепортаж из столицы Алтайского края, которую беспощадно заметает снегом
11 часов назад
На Алтае из-за плохой видимости и непогоды временно закрыли федеральную трассу
12 часов назад
В Барнауле начали проверку грунта на прочность в месте реконструкции моста на Новом рынке
12 часов назад
Селёдка, сало, помидоры. Алтайский министр показала новогодние подарки, которые обрадовали её «до слёз»
12 часов назад
Возьмите зайку. Новосибирцев поразила девушка-таксист, которая украсила авто и дарит пассажирам подарки
13 часов назад
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Туризм
Образование
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Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире