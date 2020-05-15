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Не оправдываю убийство, но парня очень жалко. Еще до того, как вскрылась вся предыстория с отжимом у него жилья, купленного на деньги по наследству, увидела его в зале суда и подумала, что некому было поддержать морально при разводе. Не было возрастных родственников, которые бы помогли не сломаться, нередко для поддержки хватает вместе за чашкой чая посидеть, накормить ужином... И так оно и оказалось.
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире