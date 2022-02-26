14 аэродромов и 87 танков. В Минобороны рассказали о ходе операции на Украине

Вооружённые силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди поражённых объектов 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и “Оса”, 48 радиолокационных станций.

По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооружённых сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника.

Российские военные сбили семь украинских боевых самолётов, семь вертолётов и девять БПЛА. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники и восемь катеров.

Группировка войск ЛНР в ходе начавшейся 24 февраля спецоперации продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населёнными пунктами Бахмутовка и Гречишкино.