16-летний подросток пропал в Барнауле. Как сообщает алтайского отделение поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение подростка неизвестно с 28 марта.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, белые кроссовки и черную шапку.

Все, кто что-либо знает о местонахождении подростка, могут сообщить информацию по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.