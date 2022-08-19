«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность

Холдинг 1MI при поддержке Института развития Интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Конец двадцатого века стал для России эпохой перемен. Страна отказалась от коммунизма, распалась, сменила политическую систему. В 90-е мы начали учиться демократии, выборам и открытой политической борьбе. Но первые годы политической свободы не всегда были успешными. Зачастую возможность выдвигаться на различные посты все подряд без разумных ограничений приводила к тому, что депутатами и руководителями становились непорядочные люди с тёмным прошлым. Во власть лезли некомпетентные люди и криминал. Но последние двадцать лет в политической системе страны появилось больше порядка.

Открытые выборы по-прежнему — часть российской политической системы. Чтобы защитить голоса избирателей от подтасовок и ошибок, система постоянно совершенствуется.

Так, в 2012 году в России на выборах президента массово применили видеонаблюдение. Процесс голосования фактически шёл в прямом эфире. Любой гражданин мог зайти на специальный сайт, выбрать любой избирательный участок и посмотреть, что там происходит. Выборы 2012 года стали рекордными по масштабу видеонаблюдения. На 91,4 тыс. участков было установлено почти 183 тыс. камер. За день голосования было записано в общей сложности 246 лет видео. А объём информации составил 22 петабайта. За процессом выборов в онлайн-формате наблюдали 3,5 млн человек. Следующие выборы стали менее масштабными по охвату видеонаблюдением. Такая система стоит дорого, поэтому её оптимизировали, чтобы поставить камеры на самые ответственные участки и в самые проблемные регионы. В 2021 году на выборах в Госдуму работало более 100 тыс. камер наблюдения.

Фото: Институт развития Интернета

Ещё одна техническая новинка последних лет — это комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронная урна, которая автоматически считывает результаты голосования и подсчитывает число голосов за кандидатов и партии. Этот аппарат позволяет исключить подтасовки на этапе подсчёта голосов, так как после завершения голосования прибор выдаёт протокол с результатами. Если у членов комиссии есть какие-либо сомнения, то бюллетени в КОИБе пересчитываются вручную. К 2021 году в России создан парк из 25 тыс. комплексов обработки бюллетеней. Сейчас с помощью этих устройств имеют возможность проголосовать 26-27 млн избирателей России. Приборов хватает не только на крупные города, но и на районные центры.

Технологии помогают голосовать и тем избирателям, которые не живут по месту прописки или находятся в командировке или путешествии. Для этого создана система «Мобильный избиратель». Раньше для этого были нужны открепительные удостоверения, нужно было заранее знать, где ты будешь в день выборов, явиться в свою избирательную комиссию и получить документ. Теперь же «открепиться» можно через портал госуслуг и голосовать там, где ты находишься. Система учитывает голос избирателя и блокирует возможность проголосовать этому гражданину на другом участке.

Последнее слово в избирательных технологиях — это электронное голосование. Пока эту возможность тестируют в столице и ряде регионов. Голосовать можно удалённо с телефона или компьютера через портал госуслуг. Российская избирательная система считается одной из самых передовых и технологичных в мире.