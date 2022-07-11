25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине и получает в 2,5 раза больше Зеленского

Новым замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины стала 25-летняя Анна Сергеева, не имеющая опыта работы в госсекторе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Её месячная зарплата составляет 68,6 тыс. гривен (142 тыс. руб.) — это в 2,5 раза больше официального оклада украинского президента Владимира Зеленского, который получает 28 тыс. гривен (57,9 тыс. руб.).

До вступления в должность Сергеева три года руководила фирмой «Сервис Ревизор», занимавшейся, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты. Также последние четыре года она активно участвовала в общественной деятельности: помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким старикам.