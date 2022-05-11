30 человек, 15 округов. Стала известна «нарезка» Бийска на выборы в гордуму

В Бийске утвердили схему многомандатных избирательных округов, голосование по которым, как ожидается, пройдёт в сентябре. Партии уже начали внутренний отбор кандидатов, сообщает «Бийский рабочий».

Напомним, что власти наукограда отказались от смешанной системы выборов. Так, отдельных бюллетеней за политическую партию на выборах 2022 года не будет, а значит, голосовать будут именно «за людей».

В думе Бийска по-прежнему остаются 30 депутатов, а избирательных округов будет 15. В среднем на округ приходится 10-11 тысяч избирателей, которые обладают правом голоса. При этом территории получились ощутимо различными по площади.

В частности, округ № 9 с 10 159 голосующими тянется почти от АБ вдоль ул. Докучаева, захватывает район понтонного моста, часть домов по ул. Разина, Трофимова и Васильева, а затем уходит на Зеленый Клин. Округ № 4 с 10 364 избирателями протянулся от реки до ул. Волочаевской, захватив при этом и дома в 23-м микрорайоне, и старый центр.

В свою очередь, округ № 13 по численности избирателей не далеко ушёл. Тут прописан 10 521 бийчанин избирательного возраста. При этом сам округ гораздо компактнее — в границах ул. Ленинградская, Ударная, Мартьянова и Васильева, и о его жителях действительно можно сказать: «Живут в одном районе». Однако о других округах такого сказать не выйдет.

При этом ранее властями рассматривалась вероятность того, что вместо нынешних 15 округов появятся 30 более мелких. Так можно было бы сохранить одномандатность — то есть расклад по одному депутату на округ.