43 российских дипломатов высылают из Нидерландов, Ирландии, Чехии и Бельгии

Четыре страны Евросоюза приняли решение выслать сотрудников российских дипмиссий. Бельгия вышлёт 21 дипломата РФ, Нидерланды — 17, Ирландия — 4, Чехия — одного. В заявлениях Нидерландов и Бельгии указывается, что дипломаты представляют «угрозу безопасности» для этих стран, пишет «Ъ».

Напомним, что массовые высылки российских дипломатов начались после спецоперации РФ по денацификации Украины. Так, 28 марта Северная Македония выслала пятерых дипломатов.

23 марта российскому послу в Польше вручили ноту о высылке из страны 45 российских дипломатов. Ранее Латвия, Литва, Эстония выслали в общем десять дипломатов из РФ. О такой же инициативе объявляли Болгария и Словакия.