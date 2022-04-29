44 депутата АКЗС поддержали ежегодный отчет Виктора Томенко о работе правительства
22 парламентария, представляющих КПРФ, от голосования воздержались. Против не проголосовал никто
29 апреля 2022, 12:15, Илья Звягинцев
29 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые выступил перед новым созывом АКЗС с ежегодным отчётом о работе правительства. Большинством голосов депутаты отчёт главы региона поддержали.
«За» проголосовали 44 депутата (фракции ЕР, СР, ЛДПР и «Коммунисты России»), 22 парламентария воздержались (КПРФ).
Проголосовавших против не нашлось.
Заксобрание было сформировано в сентябре 2021 года после очередных выборов. Напомним, что прошлогодний отчёт Виктора Томенко поддержали 47 депутатов, против высказались 10 человек, ещё один парламентарий воздержался и один не голосовал.
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