44 депутата АКЗС поддержали ежегодный отчет Виктора Томенко о работе правительства

29 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые выступил перед новым созывом АКЗС с ежегодным отчётом о работе правительства. Большинством голосов депутаты отчёт главы региона поддержали.

«За» проголосовали 44 депутата (фракции ЕР, СР, ЛДПР и «Коммунисты России»), 22 парламентария воздержались (КПРФ).

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Проголосовавших против не нашлось.

Заксобрание было сформировано в сентябре 2021 года после очередных выборов. Напомним, что прошлогодний отчёт Виктора Томенко поддержали 47 депутатов, против высказались 10 человек, ещё один парламентарий воздержался и один не голосовал.