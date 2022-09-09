67 километров противопожарных полос создадут в пригороде Центрального района Барнаула

В пригороде Центрального района Барнаула создадут 67 километров противопожарных полос, сообщили в мэрии.

Для этого рабочие делают опашку. Её уже выполнили на территории посёлков Бельмесёво, Конюхи, Центрального и микрорайона Затон.

«В ближайшее время подрядчик закончит опашку в посёлках Черницк, Мохнатушка, Ягодное и селе Лебяжье. Длина противопожарных полос в сёлах Центрального района составит в общей сложности 67 километров», — говорится в сообщении.

Фото: barnaul.org

Накануне в горадминистрации информировали, что аналогичные работы уже стартовали в Индустриальном районе краевой столицы. Также опашку проведут в пригородных посёлках Ленинского района.