А люди-то и не знают. Депутат раскритиковал власти за скупое информирование о выборах

Первое правило выборов: надо всем рассказывать о выборах. С такой отсылкой к известному фильму можно было бы описать негодование молодого депутата гордумы Барнаула от партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Торычева. Вопрос о выборах, а точнее о тратах на них, рассматривали на заседании в пятницу, 2 декабря.

«Когда мы говорим о явке и сетуем на то, что граждане не ходят на выборы, нужно понимать элементарную вещь: большинство об этих выборах даже не знают. Вопрос информирования имеет огромное значение. Чтобы барнаульцы больше доверяли муниципальному представительному органу, они должны прийти и проголосовать. Но если они даже не знают о выборах, то о каком доверии идёт речь», — заявил эсер.

И предложил выделять больше денег на информирование граждан. Остальные депутаты дискутировать с ним на эту тему не стали. Но оппозиция традиционно критикует власть за «сушку» явки, ведь считается, что чем она меньше, тем лучше результат у «Единой России».

Кстати, о деньгах. На выборы 40 депутатов Барнаульской гордумы восьмого созыва 9-11 сентября 2022 года потратили 100 млн рублей с небольшим. Большая часть этой суммы — 79,673 млн руб. — ушла на оплату труда членов комиссии, работавшим на выборах. При этом получилось даже немного сэкономить: изначально на голосование из бюджета выделили 105 млн рублей. Но это всё равно в два с половиной раза больше, чем на выборах пять лет назад. Тогда, в 2017 году, обновление депутатского корпуса обошлось в 40 миллионов.

В новом созыве БГД три депутата от КПРФ, по два — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». Остальные — 31 место — забрала «Единая Россия». Та самая пресловутая явка составила 14,8%.