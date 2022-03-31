Абхазия не планирует входить в состав России
По словам политиков, республика законодательно не может лишиться независимости
31 марта 2022, 09:27, Никита Черников
После заявления президента Южной Осетии о намерении войти в состав России секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что его страна не собирается поступать так же. Об этом пишет РИА Новости.
Политик при этом отметил, что в Абхазии уважают выбор Южной Осетии.
«Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос (о вхождении в состав РФ). И законодательно наша конституция не позволяет этого сделать», — сказал Шамба.
С аналогичным заявлением также выступил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. По его словам, по конституции страны она не может лишиться своей независимости, передаёт РЕН ТВ.
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