Абхазия не планирует входить в состав России

После заявления президента Южной Осетии о намерении войти в состав России секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что его страна не собирается поступать так же. Об этом пишет РИА Новости.

Политик при этом отметил, что в Абхазии уважают выбор Южной Осетии.

«Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос (о вхождении в состав РФ). И законодательно наша конституция не позволяет этого сделать», — сказал Шамба.

С аналогичным заявлением также выступил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. По его словам, по конституции страны она не может лишиться своей независимости, передаёт РЕН ТВ.