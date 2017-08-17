Адвокат отказался вести дело Януковича из-за сложности

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался вести дело своего подопечного, пишет "Газета.ру".

Защитник пояснил, что отказывается от дела из-за его сложности. Мешечек отметил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников.

"Учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дел. Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите Януковича", — сказано в заявлении.

Заседание по делу бывшего президента будет перенесено.