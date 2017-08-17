Адвокат отказался вести дело Януковича из-за сложности
Адвокат пояснил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой и не имеет помощников
17 августа 2017, 17:33
Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался вести дело своего подопечного, пишет "Газета.ру".
Защитник пояснил, что отказывается от дела из-за его сложности. Мешечек отметил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников.
"Учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дел. Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите Януковича", — сказано в заявлении.
Заседание по делу бывшего президента будет перенесено.
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