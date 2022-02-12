Агентство Bloomberg назвало новую дату «вторжения» России на Украину

В США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, которые знакомы с ситуацией.

По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации в Донбассе или попытаться захватить Киев. Отмечается, что военные действия могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Последние несколько месяцев западные СМИ регулярно сообщают о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Журналисты указывают на российские войска, которые стягиваются к границе соседнего государства. Однако в Кремле опровергают агрессивные намерения и говорят, что солдаты и техника планируют перемещаться только по территории своего государства.

Эксперты не исключают военного конфликта Украины с Россией и считают, что превентивный российский удар по Украине возможен.