Осенние выборы на Алтае проходили три дня в спокойной и даже рутинной обстановке. В это и предвыборное время случилось лишь несколько мелких, но любопытных казусов.

Агитация на пеньках и перилах

Фото: Сергей Пилюгин

В Барнауле в конце августа зачастую в безлюдных местах начала появляться агитация за партию «Единая Россия» без должного указания выходных данных. Конкуренты обратились за помощью к правоохранителям, а позже и начали самостоятельно срывать анонимные баннеры. В ЕР «открестились» от этих бесхозных плакатов.

Но были и вполне законные баннеры, которые почему-то размещались в весьма неожиданных местах. Например, в Затоне предвыборным плакатом скрепили два старых пенька (см. фото на заставке материала).

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Порча чужих плакатов

Фото: Евгений Косса / vk.com/id415724528

Не обошлось на выборах и без мелкого хулиганства. Традиционная порча наглядной агитации тоже иногда случалась. Причём в таких случаях, как, например, с плакатом одного из кандидатов от ЕР, когда заклеивается какая-то часть изображения, очень трудно доказать, что это сделали конкуренты, а не просто вандалы.

Справедливости ради надо заметить, что подобного варварства на этих выборах было немного.

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Креатив дизайнеров

Фото: vk.com/public211365661

Чаще всего партийные кандидаты изготавливали свои агитационные материалы по партийным же шаблонам, над которыми, скорее всего, корпели и думали товарищи из федеральных органов их партий.

Но иногда кандидаты занимались самостоятельным творчеством. И такие агитматериалы смотрелись порой интереснее. По крайней мере, в них проявлялось что-то личное от кандидата, как, например, у рубцовского ветерана ВДВ Романа Прутовых.

Однако и в имеющиеся партийные шаблоны местные дизайнеры иногда добавляли собственный креатив.

Фото: vk.com/altkomross

К примеру, в Бийске дизайнеры от партии «Коммунисты России» решили разнообразить атрибуцию кандидатов. Так у них невольно появилась своеобразная градация «коммунист», «настоящий коммунист» и «фельдшер». По отдельности такое разночтение не бросается в глаза, но собранные вместе плакаты ставят вопрос, а чем «коммунист» отличается от «настоящего коммуниста»?

Драка активисток

В целом же выборы на Алтае прошли мирно, без особых эксцессов. Были некоторые предвыборные скандалы, о которых писал amic.ru, но до чего-то серьёзного в этот раз, слава богу, не дошло.

Разве что случилась драка двух активисток в Горно-Алтайске, о которой сообщали местные паблики. Там дамы из двух противоборствующих лагерей повздорили из-за места размещения листовок.

Традиционное полуголое голосование

Фото: vk.com/gazetazar

Ну и по старой барнаульской традиции лидер алтайских моржей Александр Зеленецкий пришёл 11 сентября на избирательный участок в одних трусах и медалях, пишет «Наш город Заринск».

Однако стандартного в таких случаях ритуала в виде стойки на руках и обливания холодной водой после опускания бюллетеней в урну Александр не произвёл, а позвал присутствующих на пляж «Водного мира».