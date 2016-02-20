Аксенов: жители Крыма готовы переименовать Украину в РФ

Фото: facebook.com/aksenov.rk

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Верховной рады переименовать Россию в Московию. Он заявил, что в ответ жители полуострова готовы переименовать Украину, пишет "РИА Новости".

Агентство напоминает, что законопроект "О запрете использования исторического названия территории Украины и производных от него слов в качестве названия или синонима РФ, использования такого названия для обозначения современной территории Российской Федерации или любой ее части" поступил в Раду летом 2015 года. Его инициатором стала депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко Оксана Корчинская.

В тексте документа уточняется, что "под историческим названием территории Украины имеется в виду словесное наименование "Русь" и "Россия", а их использование в качестве синонима Российской Федерации считается агрессивным напоминанием украинцам о "временности" украинской государственности".

Аксенов подчеркнул, что попытки Украины рассматривать на законодательном уровне законы о переименовании России не поддаются комментариям. В ответ на инициативу украинских парламентариев он сказал, что "крымчане готовы Украину переименовать в Россию".

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Глава Крыма считает, что адекватно отреагировать на такие инициативы Киева в мире не должны.

"В руководстве Украины уже не осталось нормальных людей. К сожалению для граждан Украины. Прогнозировать их действия невозможно. Даже наука бессильна помочь", — сказал Аксенов.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году. На референдуме воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и стран Запада отказались признать это и ввели санкции против полуострова.