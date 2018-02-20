Александр Лукашенко назвал политизированным судейство на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил свои претензии президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху из-за судейства на Олимпиаде в отношении олимпийского чемпиона Сочи белоруса Антона Кушнира. Об этом пишет газета "Известия".

Новости

Спорт СМИ: вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Лукашенко был возмущен тем, что спортсмен из его страны не попал в финал турнира из-за предвзятости судей. Кушниру не хватило всего 0,45 балла.

Глава Белоруссии подчеркнул, что подписал телеграмму не только как президент Национального олимпийского комитета, но и как глава государства. Лукашенко также пригрозил тем, что в скором времени приедет на сессию МОК, чтобы "немножко расшевелить это политизированное сонное царство".

"Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!" — подчеркнул президент Белоруссии.