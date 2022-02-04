Александр Терентьев рассказал студентам, чем опасна реформа МСУ для российского села

Депутат Госдумы от Алтайского края лидер местных справороссов Александр Терентьев провёл в Барнауле встречу со студентами Алтайского филиала РАНХиГС. Политик откровенно ответил на вопросы о работе, семье, увлечениях и даже предложил выбрать из числа присутствующих кандидата на выборы в Барнаульскую гордуму от партии “Справедливая Россия — За правду”.

Одной из центральных тем для обсуждения стала очередная реформа местного самоуправления. При этом Терентьева представили студентам как “единственного депутата, который вступился за село”, пишет пресс-служба партии. Такую характеристику парламентарию дала преподаватель муниципального права в РАНХиГС Антонина Сорокина.

Новости

Политика Село проиграет. Лидер алтайских эсеров оценил новый закон о местном самоуправлении

Гибель села для аграрного региона — это очень болезненный удар. Та реформа местного самоуправления, которую пытается “протащить” партия большинства, погубит село окончательно, считает Александр Терентьев. Алтайские эсеры неоднократно называли последствия, с которыми столкнётся край, когда власти на местах больше не будет. Сейчас сельские жители пишут письма в Госдуму, АКЗС, губернатору, а также собирают подписи. Алтайский думец ранее, во время обсуждения законопроекта, напрямую спросил его автора, а не проще было бы внести поправки в 131-ФЗ, а не “городить ком”, который раздавит деревню.

По мнению Терентьева, у местного самоуправления нужно не забирать власть, а, наоборот, — добавить полномочий и возможностей. Он напомнил, что система МСУ была рассчитана на то, чтобы вовлечь жителей муниципалитетов в управление. Она создавалась по итальянской модели, за одним важным исключением. Коммуны в Италии имеют право участвовать в бизнесе, наши муниципалитеты по закону не могут этого делать. По словам Александра Терентьева, “это право надо дать”, ведь оно откроет не только новые экономические перспективы для поселений, но и повысит уровень компетентности управленцев на местах. Тогда не будет печальных примеров, когда некогда цветущая деревня превращается с приходом нового главы в пустырь.